Володин: США должны компенсировать убытки пострадавшим от пандемии странам

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание Джеффри Сакса, председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, о том, что вирус создали в лаборатории. Также сообщалось, что Сакс признал, что «при создании вируса использовались американские биотехнологии».
Володин: США должны компенсировать убытки пострадавшим от пандемии странам
  • РИА Новости

Володин отметил, что последствиями коронавируса стали миллионы заболевших и погибших, произошёл мировой экономический кризис. Он отметил, что за это «Вашингтону необходимо понести ответственность».

«Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки», — написал Володин в Telegram.

Также спикер Госдумы заявил, что военные биологические разработки США должны быть остановлены и рассекречены.

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