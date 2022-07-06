Володин: США должны компенсировать убытки пострадавшим от пандемии странам
- РИА Новости
Володин отметил, что последствиями коронавируса стали миллионы заболевших и погибших, произошёл мировой экономический кризис. Он отметил, что за это «Вашингтону необходимо понести ответственность».
«Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки», — написал Володин в Telegram.
Также спикер Госдумы заявил, что военные биологические разработки США должны быть остановлены и рассекречены.