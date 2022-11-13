Санврач из ЛНР: Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине

Запад проводил испытания наркотических анальгетиков на Украине, заявил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

«Таких препаратов нет в мире, как назальная форма наркотического анальгетика. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические», — цитирует РИА Новости Докашенко.

По его словам, испытания проходили именно на Украине, чтобы снизить оплату добровольцам и специалистам.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в обнаруженных в Рубежном Луганской Народной Республики лабораториях Киев испытывал наркосодержащие назальные анальгетики.