Узнать больше

Санврач из ЛНР: Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине

Короткая ссылка
Запад проводил испытания наркотических анальгетиков на Украине, заявил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

«Таких препаратов нет в мире, как назальная форма наркотического анальгетика. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические», — цитирует РИА Новости Докашенко.

По его словам, испытания проходили именно на Украине, чтобы снизить оплату добровольцам и специалистам.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в обнаруженных в Рубежном Луганской Народной Республики лабораториях Киев испытывал наркосодержащие назальные анальгетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить