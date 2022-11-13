РИА Новости: Киев испытывал в Рубежном наркосодержащие анальгетики

В обнаруженных в Рубежном Луганской Народной Республики лабораториях Киев испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«На Луганщине (в Рубежном – RT) вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева», — говорится в сообщении.

По данным источника, впоследствии препараты, которые прошли испытания, были использованы ВСУ.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вопросы к Соединённым Штатам и Украине по поводу деятельности биологических лабораторий на украинской территории по-прежнему остаются, несмотря на итоги голосования по резолюции.