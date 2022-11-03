Полянский: вопросы к США и Украине по деятельности биолабораторий по-прежнему остаются
Полянский подчеркнул, что российская сторона крайне разочарована итогами голосования по резолюции.
«Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснения», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат добавил, что Россия продолжит прилагать все усилия, направленные на установление фактов деятельности американских биолабораторий на Украине.
Ранее СБ ООН не принял резолюцию России о деятельности биолабораторий на Украине.
Уточняется, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай.
Против выступили Соединённые Штаты, Великобритания и Франция.
Остальные члены СБ ООН от голосования воздержались.