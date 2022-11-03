Полянский: вопросы к США и Украине по деятельности биолабораторий по-прежнему остаются

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вопросы к Соединённым Штатам и Украине по поводу деятельности биологических лабораторий на украинской территории по-прежнему остаются, несмотря на итоги голосования по резолюции.

Полянский подчеркнул, что российская сторона крайне разочарована итогами голосования по резолюции. «Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснения», — цитирует его РИА Новости. Дипломат добавил, что Россия продолжит прилагать все усилия, направленные на установление фактов деятельности американских биолабораторий на Украине. Ранее СБ ООН не принял резолюцию России о деятельности биолабораторий на Украине. Уточняется, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай. Против выступили Соединённые Штаты, Великобритания и Франция. Остальные члены СБ ООН от голосования воздержались.