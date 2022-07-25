«В промышленных объёмах разрабатывали патогены»: как в мире обвиняют США в опасной биологической деятельности

Биологические исследования США в лабораториях, расположенных в десятках стран по всему миру, угрожают безопасности человечества, говорится в публикации северокорейского агентства ЦТАК. Подчёркивается, что карта размещения этих объектов совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, произошедших в последние годы. Ранее информация о военно-биологической деятельности Вашингтона на территории Украины была получена в ходе спецоперации и обнародована Минобороны России. По словам экспертов, для привлечения США к ответственности за незаконную деятельность необходимо создать международную коалицию.

Соединённые Штаты создали обширную сеть биологических лабораторий, работа которых в конечном счёте угрожает безопасности всего человечества. Этот вопрос поднимается в публикации государственного северокорейского информагентства ЦТАК.

«Сегодня США, игнорируя международные договоры и соглашения, разместили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, и активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в материале.

При этом отмечается, что карта распространения этих лабораторий «полностью согласуется» с картой вспышек заболеваний и вирусов, которые в последние годы произошли по всему миру.

Со ссылкой на ранее обнародованные российской стороной материалы агентство напоминает, что в созданных под эгидой США лабораториях на Украине велись исследования в том числе вируса геморрагической лихорадки и патогенов, способных нанести вред сельскохозяйственной отрасли.

Кроме того, США «провели весьма опасное исследование, которое можно считать разработкой биологических агентов для уничтожения определённой расы или нации в целом», пишет ЦТАК.

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Опасная деятельность

Факты о деятельности биологических лабораторий на Украине были вскрыты вскоре после начала специальной военной операции. В начале марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными была получена информация о деятельности военно-биологической программы, которую финансировал Пентагон.

По его словам, сотрудники украинских биолабораторий передали РФ информацию об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов, в том числе возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Конашенков подчеркнул, что это произошло для сокрытия деятельности Вашингтона, которая прямо нарушает первую статью Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

После появления информации о работе биолабораторий замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената, подтвердила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты, и Вашингтон пытается не допустить их попадания в руки военных РФ.

Слова замгоссекретаря не остались без внимания мировой общественности, поэтому США принялись отрицать свою причастность к военно-биологической деятельности на территории Украины. На следующий день после слов Нуланд директор Национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что эти лаборатории якобы обеспечивали биологическую безопасность.

Затем американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза организации, где рассматривался вопрос биолабораторий на Украине, заявила, что их работа была направлена якобы только на сферу здравоохранения.

Позднее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов во время брифинга сообщил, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca. Отмечалось, что в распоряжении МО оказалась переписка Байдена-мл. с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Кириллов уточнил, что наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ.

Как подчеркнул глава войск РХБЗ, из содержания переписки следует, что Хантер Байден «сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины», обеспечив привлечение финансирования для работающих в интересах Пентагона биологических компаний Black and Veatch и Metabiota.

«Истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России», что довольно странно для биотехнологической компании», — пояснил Кириллов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

РИА Новости

© Алексей Куденко

Стоит отметить, что на опасную деятельность США в сфере биологических исследований Россия обращала внимание задолго до начала спецоперации на Украине. Ещё в 2020 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва крайне настороженно воспринимает деятельность биолабораторий, работающих на постсоветском пространстве под эгидой США.

«Честно говоря, ждать от них (лабораторий. — RT) прорывов в науке в данном случае не приходится. Чем они занимаются, мы полагаем, мировое сообщество должно тщательным обществом отслеживать», — подчёркивала дипломат.

Международное внимание

Биологическая деятельность США за рубежом вызвала серьёзную озабоченность и в Китае. По мнению официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь, Вашингтон должен представить подобную информацию о своих действиях в этой сфере.

«Если американская сторона хочет доказать свою невиновность, почему не откроет эти биолаборатории и не допустит туда международных экспертов для независимого расследования?» — отметил Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что биологическая деятельность США на Украине вызывает озабоченность у всего мирового сообщества, и отверг утверждения, что эти данные — дезинформация.

«Американская сторона постоянно выступает за открытость и прозрачность. Но если эти заявления — фейки, то почему она не опубликует подробную информацию, чтобы доказать, что она ни в чём не виновата? Куда всё-таки были потрачены инвестированные Америкой $200 млн? Какие исследования проводила Америка с теми патогенами? Американское посольство на Украине удалило со своего сайта все документы, связанные с этой темой, что же они хотели скрыть?» — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

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Комментируя ситуацию, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT напомнил, что Москва на протяжении продолжительного времени обращает внимание на сомнительную деятельность Вашингтона в сфере биологических исследований за пределами США.

«МИД России неоднократно официально обвинял США в деятельности, нарушающей обязательства по конвенции о запрещении биологического оружия. Американские биологические лаборатории находятся в десятках стран, причём большинство из них расположены по периметру границ с РФ. Они находятся не только на Украине, но и в Грузии, и на территории ряда других государств — бывших республик СССР. Там ведутся опасные исследования, в том числе и с этническим компонентом», — отметил политолог.

Всё это делает вполне обоснованными обвинения, которые теперь прозвучали и со стороны КНДР, подчеркнул Подберёзкин.

«Это, конечно, не может нас не беспокоить. Американцы, по сути дела, нарушают собственные обязательства по договору о запрещении химического и биологического оружия. В своё время РФ, подписав и ратифицировав конвенцию, уничтожила химическое оружие. Американцы до сих пор этого не сделали, ссылаясь на разные причины, и сохранили как химическое, так и биологическое оружие», — рассказал эксперт.

С ним солидарен бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Сейчас только одна страна в мире имеет сотни военно-биологических лабораторий на территории третьих стран и тратит на это миллиарды долларов», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, утверждения американской стороны, что исследования на Украине являются научными и направлены на сферу здравоохранения, несостоятельны.

«Если программа целиком финансируется из бюджета Пентагона, она не может не носить военный характер. Материалы, которые показало Минобороны РФ, прямо указывают: американцы собирали на Украине образцы ДНК и РНК, в промышленных объёмах разрабатывали различные патогены, проводили эксперименты с конго-крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила. Примерно 30% украинских военных имеют антитела к этим лихорадкам, гепатиту A, B и многим другим опасным заболеваниям. То есть ставились эксперименты на военнослужащих», — рассказал Никулин.

Он выразил мнение, что, несмотря на давление, которое США оказывают на значительное количество стран мира, при определённых усилиях Вашингтон можно и нужно привлечь к ответственности за эту деятельность.

«Если России удастся создать международную коалицию, Вашингтону трудно будет избежать ответственности за свои преступные эксперименты», — заключил эксперт.