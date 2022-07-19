Сибирская язва в подбрюшье России: зачем США финансируют в Киргизии исследования одного из самых опасных заболеваний

Как стало известно RT, Министерство здравоохранения США планирует профинансировать исследования сибирской язвы в Киргизии. Представляющие американский Минздрав центры по контролю заболеваемости (CDC) выделят порядка четверти миллиона долларов на исследования специфического антитоксина. Как следует из тендера, размещённого на портале госзакупок правительства США, базой для испытания должна стать областная больница в городе Ош на юге республики.

Контракт Минздрава США на исследования сибирской язвы получила Международная высшая школа медицины Киргизии (частный медицинский вуз в столице республики. — RT) с формулировкой «может проводить оценку реальной эффективности антитоксина раксибакумаба, находящегося в национальном стратегическом запасе правительства США».

Несмотря на то что раксибакумаб одобрен управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, за всё время «было зафиксировано лишь два случая его применения на людях».

Американские чиновники прямо указывают на тот факт, что внутри США невозможно провести реальные оценки эффективности антитоксина — отсутствуют естественные, природные пациенты, заболевшие в эндемичных условиях.

Региональный очаг

Американский Минздрав неслучайно выбрал Международную высшую школу медицины Киргизии.

Во-первых, она располагается на территории природного очага, где есть заболевшие сибирской язвой естественным путём. Предполагается, что «приблизительно в трети случаев заболевание будет иметь системный характер и удовлетворять критериям для введения антитоксина».

Во-вторых, школа «обладает медицинской инфраструктурой, позволяющей безопасно вводить антитоксин против сибирской язвы».

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Сами эксперименты по «введению антитоксина» намерены проводить на базе Ошской областной больницы — крупной клиники, в которой каждый год лечат более 20 пациентов, инфицированных сибирской язвой.

Точка на карте

Другие государства с природными очагами заболевания на их территориях от участия в проекте отказались. Среди них, например, Индия. Минздрав этой страны «не допустил реализацию проектов по исследованию сибирской язвы» между индийскими больницами и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Ещё одной страной — природным резервуаром сибирской язвы является Турция. Но и там дела у американских правительственных микробиологов не задались.

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«В настоящее время мы не поддерживаем никаких рабочих отношений с медицинскими учебными заведениями и больницами Турции, а также не имеем в этой стране представительств CDC», — говорится в тендерной документации.

Из природных очагов сибирской язвы остаётся ещё Уганда в Африке. Но её не стали рассматривать по причине слабой развитости медицинской инфраструктуры.

Эталон биооружия

Интерес правительства США к испытаниям различных природных патогенов имеет долгую историю.

Одним из наиболее известных эпизодов реального применения сибирской язвы в качестве оружия стали случаи с рассылкой писем, содержащих споры патогена. Это произошло в США в 2001 году, почти сразу после атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября.

После долгих лет расследования ФБР так и не смогло прийти к однозначному выводу о том, кто стоял за инцидентом. В рассылке писем был обвинён микробиолог из правительственной биолаборатории в Форт-Детрике Брюс Айвинс. Однако целый ряд американских сенаторов поставили под сомнение как выводы расследования, так и его методологию.

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Благие цели таких экспериментов вызывают недоверие и за рубежом. В частности, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов в марте 2022 года говорил, что «одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью к окружающей среде».

Поражающий агент

Соединённым Штатам крайне важно нарабатывать исследовательские данные по патогену сибирской язвы, заявил в беседе с RT военный микробиолог, кандидат биологических наук, полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий.

«Это поражающий агент биологического оружия. «Конвертные атаки» в 2001 году как раз были на основе спор сибирской язвы. И большинство погибло от этих атак из-за того, что был подобран устойчивый к антибиотикам штамм, в частности к пенициллину, — объясняет эксперт. — Антитоксины же обладают более универсальными действиями по более широкому кругу штаммов».

Комментируя отказ правительств Индии и Турции сотрудничать с США в вопросах испытаний антитоксинов к сибирской язве, эксперт отметил, что Киргизия была выбрана во многом из-за невысокого уровня экономического развития, а также из-за её близости к России.

«Киргизия — мягкое подбрюшье России. Правительства Турции и Индии прекрасно понимают мотивы американцев. А в Киргизии, видимо, решить щекотливые вопросы можно, просто заплатив. В самих США подобные испытания и вовсе практически невозможны — всё будет слишком дорого», — говорит микробиолог.

По его словам, также важен вопрос повсеместного распространения американских биолабораторий в регионе стран Средней Азии.

«В Казахстане, под Алма-Атой, есть большой американский центр — даже не лаборатория, а крупный комплекс. По моим данным, там собираются восстанавливать возбудителя «чёрной смерти» — чумы, которая в Средние века вызвала опустошительную эпидемию в Европе, — говорит микробиолог. — Также аналогичные финансируемые США центры есть в Узбекистане и Таджикистане. Раз эти центры функционируют, то, очевидно, местные правительства в курсе и одобряют эту деятельность, других вариантов не остаётся».