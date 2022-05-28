Комиссия парламента по биолабораториям обсудит возможную причастность США к обезьяньей оспе
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«Комиссия намерена обсудить информацию Минобороны о возможной причастности биолабораторий США к появлению обезьяньей оспы», — сказал он РИА Новости.
Информация Минобороны, как и всегда«, содержательная и заслуживает всемерного внимания», добавил сенатор.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов ранее выступил на брифинге, в ходе которого отметил, что оспа обезьян, согласно докладу ВОЗ, была занесена из Нигерии — очередного государства, в котором действует биологическая инфраструктура Соединённых Штатов.