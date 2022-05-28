Комиссия парламента по биолабораториям обсудит возможную причастность США к обезьяньей оспе

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Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США обсудит информацию Министерства обороны России о нахождении американских биолабораторий в Нигерии, откуда зафиксирован завоз оспы обезьян. Об этом сообщил сопредседатель комиссии сенатор Константин Косачёв.
Комиссия парламента по биолабораториям обсудит возможную причастность США к обезьяньей оспе
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  • © Adam Gault

«Комиссия намерена обсудить информацию Минобороны о возможной причастности биолабораторий США к появлению обезьяньей оспы», — сказал он РИА Новости.

Информация Минобороны, как и всегда«, содержательная и заслуживает всемерного внимания», добавил сенатор.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов ранее выступил на брифинге, в ходе которого отметил, что оспа обезьян, согласно докладу ВОЗ, была занесена из Нигерии — очередного государства, в котором действует биологическая инфраструктура Соединённых Штатов.

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