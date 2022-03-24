Минобороны России рассказало о приоритете США в работе украинских лабораторий
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«Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде», — сказал Кириллов.
По его словам, анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики.
Ранее сообщалось, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.