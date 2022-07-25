ЦТАК: КНДР обвинила США в «биологическом терроризме» на Украине

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Северная Корея обвинила США в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины. Об этом говорится в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

«США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что карта биолабораторий США в разных странах мира совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине были получены документы о планах США и Украины провести исследования вируса Эбола в Одессе.

Расходы на военную биологию Пентагона на Украине превысили $250 млн, отметил он.

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