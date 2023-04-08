«Преступные эксперименты»: как США возобновили реализацию военно-биологической программы на Украине

Размещение США биолабораторий за пределами собственных границ представляет угрозу для целых регионов, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он также сообщил, что Вашингтон после паузы возобновил реализацию на Украине одной из своих военно-биологических программ. По его словам, возобновление подобной деятельности Вашингтоном является следствием невнятной реакции мирового сообщества на военно-биологическую активность США. В тот же день стало известно, что комитет Госдумы по контролю одобрил итоговый доклад парламентской Комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. После этого документ будет передан на рассмотрение нижней палаты парламента. По словам аналитиков, созданная США сеть биолабораторий нацелена на создание бактериологического оружия и представляет опасность для всего мира.

Размещение Вашингтоном биологических лабораторий за пределами США представляет угрозу для целых регионов. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересов местного населения», — констатировал он.

По словам Кириллова, «перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории является частью стратегии Соединённых Штатов в сфере биологической безопасности».

В ходе брифинга он сообщил, что Вашингтон возобновил реализацию на Украине одной из своих военно-биологических программ.

«Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», — проинформировал Кириллов.

Как уточнил военачальник, к такому выводу специалисты оборонного ведомства пришли после изучения протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей DTRA (Управление по снижению угрозы Минобороны США) от 20 октября 2022 года по планам реализации Программы снижения биологических угроз на Украине.

Как отметил Кириллов, возобновление подобной деятельности Вашингтоном является следствием невнятной реакции мирового сообщества на действия США, а также того, что некоторые страны опасаются идти на конфронтацию с Белым домом.

За последний год Минобороны РФ провело серию брифингов, посвящённых военно-биологической деятельности США. По их итогам, в частности, стало известно, что на территории Украины до начала СВО действовало более 30 лабораторий, которые проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военной программы США.

Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов во время брифинга. Стоп-кадр с видео, предоставленного пресс-службой Минобороны РФ

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При этом, как отмечалось в январском брифинге, благодаря активным действиям Минобороны России Москве удалось помешать реализации подобных программ США на территории Украины. В частности, Пентагон был вынужден активно переносить не завершённые в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы и параллельно наращивать сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Сингапуром и Таиландом.

В ходе другого брифинга Министерство обороны РФ обнародовало список американских и украинских граждан, причастных к деятельности биолабораторий, из которого следует, что одними из ключевых участников военно-биологической программы были лица, связанные с Демпартией США.

Парламентское расследование

7 апреля также стало известно об одобрении комитетом Госдумы по контролю итогового доклада парламентской Комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. Об этом сообщил председатель комитета Олег Морозов. Он добавил, что комитет внёс в ГД проект постановления о рассмотрении этого доклада в Госдуме. После того как документ пройдёт через нижнюю палату, он будет направлен в правительство России, а также главе государства.

Напомним, парламентская Комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине начала свою работу 31 марта 2022 года. В её состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов. Сопредседателями группы стали зампред ГД Ирина Яровая и зампред Совета Федерации Константин Косачёв.

После года работы, 22 марта 2023 года, комиссия подвела итоги расследования. Как сообщила Ирина Яровая, члены комиссии пришли к заключению, что военно-биологическая активность США на Украине нарушала Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В ходе расследования также было установлено, что под видом биолабораторий на территории Украины создавались военные объекты США и НАТО.

Организация работы подобных лабораторий за пределами собственной территории позволила Вашингтону проводить генетические и биологические эксперименты над людьми, не нарушая при этом законодательство США и не опасаясь протестов американской общественности, отметила вице-спикер.

По её словам, такого рода деятельность была направлена на приобретение Вашингтоном военно-биологического преимущества перед другими странами.

«Назначать виновных»

При этом, как отмечают аналитики, США не только реализуют масштабную военно-биологическую программу исследований, но и препятствуют установлению более эффективного международного контроля в этой сфере.

Об этом свидетельствуют, в частности, итоги конференции государств — участников КБТО, которая проходила с 28 ноября по 16 декабря 2022 года в Женеве. Как сообщил тогда Игорь Кириллов, США и их союзники на форуме заблокировали ключевые инициативы России, Китая и других стран по укреплению режима нераспространения биооружия.

Слайд, показанный на брифинге Минобороны РФ

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В частности, не получило одобрения предложение РФ о возобновлении переговоров по разработке «юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования и носил бы всеобъемлющий характер».

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Помимо этого, были отклонены российские предложения по обмену между странами данными об исследованиях и разработках в области биологической защиты, которые проводятся за пределами их территории, и использовании в рамках КБТО «мобильных медико-биологических отрядов». Возражений не вызвали лишь инициативы о начале переговоров по формированию научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, отметил Кириллов.

Как констатировали в Минобороны, западные страны, блокируя инициативы РФ и КНР, стремятся при этом подстроить Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия под свои задачи.

Так, США пытались провести предложение по созданию под эгидой ООН механизма расследования биологических инцидентов, чтобы заполнить пробел между механизмом Генсека всемирной организации по расследованию предполагаемого применения биологического оружия и санэпидрасследованиями Всемирной организации здравоохранения.

По словам Кириллова, предложенные США и их союзниками меры, если бы они были приняты, предоставили бы западным странам «возможность назначать виновных по своему усмотрению».

«Создаёт серьёзные угрозы»

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов, США занимались различными военно-биологическими исследованиями на Украине на протяжении долгого времени.

«США давно ведут подобные изыскания и проводят эксперименты военной направленности. Причём делают они это не только на территории Украины, но и в других республиках бывшего СССР, расположенных по периметру России. По всей видимости, после начала СВО на какое-то время они свернули эту деятельность, однако теперь решили восстановить часть программы, поскольку она представляет большую важность для Пентагона», — полагает аналитик.

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При этом аналитики отмечают, что аргументы США относительно того, что их лаборатории на Украине и в других странах занимаются лишь вопросами здравоохранения, нельзя воспринимать всерьёз.

«Это явный блеф. Сама секретность и те материалы, которые сегодня имеются в распоряжении Российской Федерации, в частности то, что нам докладывает командующий войсками РХБЗ, доказывают, что работа данных объектов не имеет никакого отношения к заботе о населении», — констатировал профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

Специалисты также отмечают, что ни у одной страны нет такой разветвлённой сети биолабораторий по всему миру, как у США.

«Только США реализуют программу такого масштаба», — констатировал в разговоре с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Аналитики сходятся во мнении, что военно-биологическая программа США несёт реальную опасность для всего мира. В связи с этим эксперты считают необходимым продолжать начатую Минобороны РФ работу по разоблачению деятельности американских лабораторий.

«Деятельность Вашингтона создаёт серьёзные угрозы, потому что биологическое и бактериологическое оружие очень опасно. С такой активностью США, безусловно, надо бороться всеми доступными методами», — заключил Винокуров.