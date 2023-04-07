Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил в ходе брифинга, что американские биологические объекты угрожают целым регионам.

Он отметил, что в Вашингтоне никогда чётко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях.

По словам Кириллова, непрозрачность деятельности американских лабораторий создаёт риск распространения опасных патогенов в районах размещения биообъектов.

Начальник войск РХБЗ добавил, что, как неоднократно отмечала Москва, перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории является частью стратегии США в области биобезопасности.

При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьёзную угрозу для целых регионов.

Также Кириллов заявил, что Минобороны Соединённых Штатов продолжит работу биологических объектов на Украине и в других странах из-за невнятной реакции со стороны других государств.