Минобороны Соединённых Штатов продолжит работу биологических объектов на Украине и в других странах из-за невнятной реакции со стороны других государств.

Об этом в ходе брифинга сказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Планы Пентагона по продолжению исследований двойного назначения на украинских биообъектах и в других странах мира со сменой названия программы — это результат «невнятной» реакции мирового сообщества из-за боязни ряда стран идти на конфронтацию с американскими властями», — заявил Кириллов.

Также начальник войск РХБЗ заявил, что американский Госдеп подготовил серию публикаций с целью подвергнуть сомнению документально подтверждённые факты незаконных американских биологических исследований.

Ранее Кириллов заявил, что Соединённые Штаты возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов.