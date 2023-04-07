РХБЗ: США продолжат работу биологических объектов на Украине из-за невнятной реакции мира

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Минобороны Соединённых Штатов продолжит работу биологических объектов на Украине и в других странах из-за невнятной реакции со стороны других государств.
РХБЗ: США продолжат работу биологических объектов на Украине из-за невнятной реакции мира
  • РИА Новости

Об этом в ходе брифинга сказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Планы Пентагона по продолжению исследований двойного назначения на украинских биообъектах и в других странах мира со сменой названия программы — это результат «невнятной» реакции мирового сообщества из-за боязни ряда стран идти на конфронтацию с американскими властями», — заявил Кириллов.

Также начальник войск РХБЗ заявил, что американский Госдеп подготовил серию публикаций с целью подвергнуть сомнению документально подтверждённые факты незаконных американских биологических исследований.

Ранее Кириллов заявил, что Соединённые Штаты возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов.

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