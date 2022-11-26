«Атипичные неврологические симптомы»: в МО РФ заявили о создании в США модифицированного варианта COVID-19

В Минобороны РФ заявили, что учёные Бостонского университета создали искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта. Модифицированный вариант COVID-19 вызывал гибель 80% заболевших модельных животных, у которых развивались нетипичные неврологические симптомы и тяжёлые поражения лёгких. При этом существующие вакцины против такого варианта коронавируса неэффективны. Кроме того, в ведомстве отметили, что на Украине под контролем Пентагона проводились испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих и людях с психическими заболеваниями.

Американские учёные создали вариант коронавирусной инфекции, вызывающий гибель 80% лабораторных животных. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжёлыми поражениями лёгких», — сказал Кириллов.

По его словам, существующие вакцины неэффективны против нового вируса: «Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген».

«Проведение «бостонского эксперимента» говорит о том, что в Соединённых Штатах отсутствует система государственного надзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии», — заметил глава РХБЗ.

Он также отметил, что при анализе деятельности биологических лабораторий на территории США зафиксировано более 200 нарушений базовых принципов работы с патогенами.

«Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков», — пояснил Кириллов.

Он также напомнил, что в ходе СВО стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине в нарушение статей 1 и 4 Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

© Министерство обороны РФ

Согласно анализу документов, которые были обнаружены в биолабораториях на украинской территории, в «непосредственной близости от российских границ» велась разработка компонентов биологического оружия, что подтверждается договорами о проведении работ, утверждёнными регистрационными картами, а также отчётной документацией подрядных организаций Пентагона Black & Veatch и Metabiota.

«Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем Министерства обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищённых категорий граждан», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

Также, по мнению российской стороны, военно-биологическая деятельность биолабораторий США на Украине вызывает вопросы даже у ближайших союзников Вашингтона, несмотря на то что страны Запада фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза ООН о международном расследовании деятельности этих объектов.

Тогда против документа проголосовали США, Франция и Великобритания, за её принятие выступали Россия и Китай. В то же время остальные страны, включая Индию, Мексику и входящую в НАТО Норвегию, воздержались от голосования.

Кроме того, указывается, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа от 2000 года о необходимости создания американского биооружия для обеспечения мирового лидерства Соединённых Штатов и в целях модернизации армии страны. При этом действующая администрация Белого дома 18 октября опубликовала новую стратегию противодействия биологическим угрозам, финансирование которой оценивается в $88 млрд.

«Одним из ключевых направлений Стратегии определено совершенствование методов индивидуальной и коллективной биологической защиты личного состава вооружённых сил США на различных театрах военных действий. Ставится задача продолжить изучение возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, эндемичных для конкретных районов», — сообщил Кириллов.

© Министерство обороны РФ

В связи со всем вышеперечисленным российская сторона предлагает принять меры по безусловному соблюдению требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Во-первых, возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО, который бы учитывал современные научно-технические достижения в области биологии и предусматривал эффективный механизм проверки.

Во-вторых, дополнить меры укрепления доверия сведениями об исследованиях и разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории, а также сведениями об объектах по производству вакцин для животных.

В-третьих, предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к КБТО, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников.

«Практическая реализация наших предложений будет способствовать повышению «прозрачности» национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения государствами-участниками требований Конвенции», — констатировал Кириллов.