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Россия предлагает принять меры по безусловному соблюдению КБТО

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российская сторона предлагает принять меры по безусловному соблюдению требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
Россия предлагает принять меры по безусловному соблюдению КБТО
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«Первое: возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО, который бы включал списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, учитывал современные научно-технические достижения в области биологии и предусматривал эффективный механизм проверки», — цитирует его РИА Новости.

В качестве второго шага, по его словам, Россия предлагает дополнить меры укрепления доверия сведениями об исследованиях и разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории, а также сведениями об объектах по производству вакцин для животных.

«Третье: предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к Конвенции, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников», — добавил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания американского биооружия в целях модернизации армии страны и для обеспечения мирового лидерства Соединённых Штатов.

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