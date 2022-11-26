Узнать больше

Минобороны: Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания биооружия США

Короткая ссылка
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания американского биооружия в целях модернизации армии страны и для обеспечения мирового лидерства Соединённых Штатов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Минобороны: Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания биооружия США
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

«Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам. Один из них — Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности», — сказал он на брифинге.

Кириллов обратил внимание на представленный в сентябре 2000 года доклад «Перестройка обороны Америки», соавтором которого является Болтон.

«В документе отмечено, цитата: «…что для достижения позиции мирового лидерства Соединённым Штатам необходимо сохранить превосходство своих вооружённых сил, при этом одним из путей модернизации является создание биологического оружия», — сообщил военачальник.

В цитате Болтона также утверждается, что продвинутые формы биологического оружия, способные нацеливаться на определённые генотипы, «смогут изменить роль данного вида вооружений — вместо средства устрашения оно станет выгодно применяться в политике».

При этом американский чиновник возглавлял делегацию США на Пятой обзорной конференции КБТО в 2001 году, а по результатам консультаций американская сторона заблокировала работу над верификационным механизмом и отказалась от предлагаемых процессов проверки вероятных мест хранения биологического оружия.

Вашингтон тогда сослался на то, что это угрожает их национальным интересам, отметил Кириллов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить