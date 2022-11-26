Минобороны: Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания биооружия США

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания американского биооружия в целях модернизации армии страны и для обеспечения мирового лидерства Соединённых Штатов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам. Один из них — Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности», — сказал он на брифинге.

Кириллов обратил внимание на представленный в сентябре 2000 года доклад «Перестройка обороны Америки», соавтором которого является Болтон.

«В документе отмечено, цитата: «…что для достижения позиции мирового лидерства Соединённым Штатам необходимо сохранить превосходство своих вооружённых сил, при этом одним из путей модернизации является создание биологического оружия», — сообщил военачальник.

В цитате Болтона также утверждается, что продвинутые формы биологического оружия, способные нацеливаться на определённые генотипы, «смогут изменить роль данного вида вооружений — вместо средства устрашения оно станет выгодно применяться в политике».

При этом американский чиновник возглавлял делегацию США на Пятой обзорной конференции КБТО в 2001 году, а по результатам консультаций американская сторона заблокировала работу над верификационным механизмом и отказалась от предлагаемых процессов проверки вероятных мест хранения биологического оружия.

Вашингтон тогда сослался на то, что это угрожает их национальным интересам, отметил Кириллов.