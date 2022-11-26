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МО: Россия обеспокоена испытаниями Пентагона на Украине токсичных веществ на военных

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что под контролем Пентагона на Украине проводились или проводятся до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих и душевнобольных.
МО: Россия обеспокоена испытаниями Пентагона на Украине токсичных веществ на военных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он также напомнил, что в ходе СВО стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине в нарушение ст. 1 и 4  Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Так, анализ документов, которые были обнаружены в украинских биолабораториях, показал, что в «непосредственной близости от российских границ» велась разработка компонентов биологического оружия.

Кириллов отметил, что данная информация подтверждается договорами о проведении работ, утверждёнными регистрационными картами, а также отчётной документацией подрядных организаций Пентагона Black & Veatch и Metabiota.

В министерстве также заявили, что российская сторона предлагает принять меры по безусловному соблюдению требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Кроме того, стало известно, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания американского биооружия в целях модернизации армии страны и для обеспечения мирового лидерства Соединённых Штатов.

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