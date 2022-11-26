МО: Россия обеспокоена испытаниями Пентагона на Украине токсичных веществ на военных
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Он также напомнил, что в ходе СВО стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине в нарушение ст. 1 и 4 Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
Так, анализ документов, которые были обнаружены в украинских биолабораториях, показал, что в «непосредственной близости от российских границ» велась разработка компонентов биологического оружия.
Кириллов отметил, что данная информация подтверждается договорами о проведении работ, утверждёнными регистрационными картами, а также отчётной документацией подрядных организаций Пентагона Black & Veatch и Metabiota.
В министерстве также заявили, что российская сторона предлагает принять меры по безусловному соблюдению требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
Кроме того, стало известно, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания американского биооружия в целях модернизации армии страны и для обеспечения мирового лидерства Соединённых Штатов.