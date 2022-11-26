МО России: в США создана разновидность коронавируса с 80%-ной смертностью
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По его словам, в октябре в Бостонском университете создали искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе «омикрона» и исходного «уханьского» штамма.
«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных», — сказал Кириллов.
Генерал уточнил, что у заболевших животных атипичные неврологические синдромы и тяжёлое поражение лёгких.
Он отметил, что проведение подобного эксперимента свидетельствует об отсутствии в США системы государственного контроля за НИОКР в области генетической инженерии и синтетической биологии.
19 сентября Кириллов заявил, что США наращивают военно-биологический потенциал.