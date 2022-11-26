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МО России: в США создана разновидность коронавируса с 80%-ной смертностью

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Разновидность коронавируса, которая вызывает гибель 80% лабораторных животных создана в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
МО России: в США создана разновидность коронавируса с 80%-ной смертностью
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

По его словам, в октябре в Бостонском университете создали искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе «омикрона» и исходного «уханьского» штамма.

«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных», — сказал Кириллов.

Генерал уточнил, что у заболевших животных атипичные неврологические синдромы и тяжёлое поражение лёгких.

Он отметил, что проведение подобного эксперимента свидетельствует об отсутствии в США системы государственного контроля за НИОКР в области генетической инженерии и синтетической биологии.

19 сентября Кириллов заявил, что США наращивают военно-биологический потенциал.

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