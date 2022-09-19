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Кириллов: США наращивают военно-биологический потенциал под прикрытием статьи X КБТО

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Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США наращивают военно-биологический потенциал.

«Это проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников, сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определённых территорий, проведении испытаний на людях токсичных препаратов», — заявил Кириллов.

По его словам, на примере Украины видно, что заявленный характер американской деятельности лишь внешне соответствует статье Х КБТО о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и Украина нацелены продолжать военно-биологическую деятельность у российских границ.

По его словам, об этом говорит деструктивная линия Вашингтона и Киева в ходе совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В марте Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

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