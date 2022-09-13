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Рябков: США и Украина намерены продолжать военно-биологическую деятельность у границ России

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и Украина нацелены продолжать военно-биологическую деятельность у российских границ.
Рябков: США и Украина намерены продолжать военно-биологическую деятельность у границ России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

По его словам, об этом говорит деструктивная линия Вашингтона и Киева в ходе совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Мы рассматриваем проводившуюся США и Украиной в ходе совещания бесцеремонную деструктивную линию как нацеленную на обеспечение дальнейшей беспрепятственной реализации Пентагоном военно-биологических исследований за пределами национальной территории, в том числе в непосредственной близости от российских границ», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты пытаются скрыть свидетелей американской биопрограммы на Украине.

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