Рябков: США и Украина намерены продолжать военно-биологическую деятельность у границ России
- РИА Новости
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По его словам, об этом говорит деструктивная линия Вашингтона и Киева в ходе совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
«Мы рассматриваем проводившуюся США и Украиной в ходе совещания бесцеремонную деструктивную линию как нацеленную на обеспечение дальнейшей беспрепятственной реализации Пентагоном военно-биологических исследований за пределами национальной территории, в том числе в непосредственной близости от российских границ», — цитирует его ТАСС.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты пытаются скрыть свидетелей американской биопрограммы на Украине.