«Полигон для военно-биологических испытаний»: Москва опубликовала доклад по биолабораториям США на Украине

Российские сенаторы единогласно утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине. В нём сообщается, что Пентагон стремился получить «универсальное генно-инженерное биологическое оружие», способное поражать людей, животных и сельхозкультуры. Особое внимание Вашингтон уделял медико-биологической деятельности на Украине, однако из-за спецоперации РФ американские власти были вынуждены свернуть исследования. По мнению экспертов, доклад парламентской комиссии может получить большой международный резонанс.

Совет Федерации единогласно утвердил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биологических лабораторий США на Украине. Об этом сообщается на сайте верхней палаты. Документ будет направлен президенту и правительству РФ.

Как заявил журналистам председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, на основе полученной информации комиссия пришла к выводу о том, что Соединённые Штаты продолжают работу по созданию компонентов биологического оружия.

По словам сенатора, американские специалисты готовы изготавливать запрещённые вооружения и применять их «за пределами своей территории».

В тексте доклада, опубликованного на сайте Госдумы, говорится, что Вашингтон стремится создать «универсальное генно-инженерное биологическое оружие», способное «поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры».

«Его применение предполагает, в том числе нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба. Таким образом, в современных условиях военного противостояния США отводят новым видам биологического оружия стратегическую роль», — отмечается в документе.

«Поражающие агенты»

Как подчёркивают авторы доклада, с точки зрения стратегов Пентагона, скрытое и прицельное биологическое оружие могло бы создать «значительное преимущество для американских войск над противоборствующей стороной, даже обладающей другими видами оружия массового уничтожения».

«Обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием формирует, по мнению американских военных, реальные предпосылки для изменения характера современных вооружённых конфликтов», — говорится в тексте доклада.

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Важную роль в реализации такой политики играют биологические объекты в других государствах. Эти страны используются «как полигон для военно-биологических испытаний», а миллионы местных жителей в них становятся «заложниками смертельно опасных биологических угроз», создаваемых США.

«Тем самым фактически осуществляется «военно-биологическая оккупация» всего мира», — сообщается в докладе парламентской комиссии.

Как отмечают авторы документа, деятельность подконтрольных Вашингтону биолабораторий ориентирована на обеспечение «потенциальных военных преимуществ» с использованием патогенных микроорганизмов.

Большое внимание Вашингтон уделяет усилению своего биологического присутствия в бывших советских республиках, что позволяет осуществлять сбор биоматериалов вдоль границы РФ.

В частности, на территории бывшего СССР функционируют референсные лаборатории, в работе которых участвуют специалисты Пентагона. Деятельность данных объектов носит закрытый для национальных властей характер.

Созданная Вашингтоном военно-биологическая инфраструктура позволяет «не только отбирать наиболее опасные для него патогены, но и проводить эксперименты с ними для усиления их поражающих свойств».

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов — о биологических объектах США

В отдельных бывших советских республиках американские специалисты изучают возможность использования естественных «средств доставки» опасных микроорганизмов. Речь идёт о применении мигрирующих птиц, летучих мышей и членистоногих для распространения возбудителей опасных инфекций, говорится в докладе.

Значительная часть доклада посвящена биологической деятельности США на Украине, где было создано 30 биолабораторий. Как сообщается в документе, интерес Вашингтона обусловлен протяжённой сухопутной границей с Россией и пересечением трансконтинентальных путей миграции диких птиц.

Биолаборатории открывались в локациях, представлявших для США интерес «в военно-стратегическом и эпидемиологическом смысле». Эти объекты регулярно модернизировались, причём нередко с грубейшими нарушениями техники безопасности.

Согласно документу, к концу 2022 года в Киеве и Одессе должны были открыться два обновлённых биологических центра, но спецоперация сорвала эти планы. В целом СВО стала серьёзным препятствием для противоправной деятельности Пентагона.

«В связи с проведением специальной военной операции медико-биологические программы США на Украине были прекращены или приостановлены. Пентагон переносит не завершённые в рамках украинских проектов исследования в другие близлежащие страны», — сообщают члены парламентской комиссии.

Работа на Украине позволяла США по меньшей мере сформировать «технологические предпосылки» для «экономических диверсий» в приграничных регионах России.

Сообщается, что одним из самых опасных экспериментов был проект под кодовым обозначением UP-8. Он проводился для оценки сопротивляемости организма тем или иным возбудителям. Подопытными стали солдаты ВСУ. В ходе исследований в лаборатории Харькова скончались около 20 военнослужащих, ещё 200 были госпитализированы.

Члены парламентской комиссии считают, что проекты Пентагона направлены на создание условий для скрытой разработки «новых биологических поражающих агентов направленного действия для ведения невидимой биологической войны».

Биологическая обстановка в мире

© Министерство обороны РФ

«В качестве таких биологических агентов могут использоваться модифицированные возбудители особо опасных инфекционных заболеваний, характерных для конкретной территории, которые имеют высокую лекарственную устойчивость и способность преодолевать иммунную защиту проживающих там людей», — заявляется в документе.

Отметается, что применение таких биологических агентов «может быть замаскировано под естественные вспышки различных эпидемий».

Как подчёркивают авторы доклада, биологическое оружие, создаваемое США на основе расшифровки генома человека, «кардинально меняет общую мировую геополитическую и военную ситуацию».

«Иначе взглянуть на Америку»

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе обсуждения итогового доклада парламентской комиссии, представленная в документе информация «окончательно развеет все иллюзии относительного мирного характера научных исследований США на Украине и заставит мир иначе взглянуть на Америку и её «гуманитарную» миссию в других странах».

В беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что в докладе парламентской комиссии приведены убедительные доказательства нарушения Вашингтоном основополагающих принципов международного права и КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия).

«Создавая новое биологическое оружие, Соединённые Штаты грубейшим образом нарушали КБТО, использовали подчинённое положение Украины в своих целях, превратили часть украинцев в подопытных. Не знаю, получится ли США как-то привлечь к ответственности, но такая политика по меньшей мере должна быть осуждена», — сказал Кошкин.

По словам эксперта, доклад непременно получит широкое распространение в мире. Как полагает Кошкин, доклад парламентской комиссии может стать источником для резонансных публикаций в СМИ, в том числе зарубежных.

Кроме того, собранная в докладе доказательная база может послужить основой для разных международных документов и «получить продолжение в ООН» в виде резолюции по примеру документа по «Северным потокам», который был вынесен на голосование Совета безопасности всемирной организации.

Напомним, в конце марта в СБ ООН состоялось голосование по резолюции о проведении расследования взрывов на трубопроводе в Балтийском море. Соавторами документа выступили Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа и Венесуэла. США и их союзники не стали голосовать против и воздержались.

«По сути, нашей дипломатии удалось прижать Вашингтон, то есть организатора и бенефициара взрыва, к стенке. США не отважились голосовать против. Я думаю, что тема с докладом по биолабораториям тоже будет развиваться и в аналогичном ключе дойдёт Совбеза. Как и в случае с «Северными потоками», всем будет понятно, какое государство является преступником», — подчеркнул Кошкин.

Фигуранты военно-биологических программ США на Украине

© Министерство обороны РФ

В комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов предположил, что ситуация с биолабораториями на Украине и в других странах мира может быть использована Дональдом Трампом и другими республиканцами как инструмент дискредитации демократов.

«В США сейчас идёт президентская гонка, и Республиканская партия может использовать эту тему в политической борьбе, доводя соответствующие смыслы через свои медийные институты», — сказал Семибратов.

Также, по словам эксперта, тема ответственности США за военно-биологическую деятельность получит развитие в странах, которые чувствуют угрозу со стороны Вашингтона.

«Из доклада следует, что США размещают свои биолаборатории и создают биологическое оружие для возможной борьбы со своими геополитическими конкурентами. Соответствующие выводы наверняка сделают в Китае. Фактор биологической угрозы со стороны США способен ещё больше сблизить наши страны», — заключил Семибратов.