В парламенте Франции заявили о необходимости способствовать расследованию взрывов на «Северных потоках»

Депутат французского парламента Жоэль Мелен заявила, что спустя почти полгода после подрывов российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастные к совершению диверсии так и не были официально определены. На этом фоне в своём обращении к главе французского МИД Катрин Колонна она подняла вопрос о необходимости поспособствовать процессу расследования ЧП. С документом, подготовленным депутатом, ознакомился RT.

По словам Мелен, в расследовании причин произошедшего на газопроводах Швеции, Дании, Нидерландам и Германии «помогают» Соединённые Штаты. Однако к настоящему времени выводов по этому вопросу всё ещё нет, уточнила депутат.

В связи с этим парламентарий спросила министра, какие действия принимаются сейчас, чтобы способствовать расследованию, «продвигать его вперёд и защитить — в будущем — такой тип инфраструктуры», гарантирующий поставки энергоресурсов во Францию.

Ранее испанский европарламентарий Ману Пинеда поднял вопрос об участии ЕС в расследовании дела о взрывах на «Северных потоках». В частности, его интересовало, какие меры в этом контексте были приняты со стороны Евросоюза и каких результатов удалось достичь к настоящему моменту.

Напомним, в начале февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку в районе «Северных потоков» заложили водолазы ВМС США, а активировали её впоследствии ВМС Норвегии.

В интервью RT журналист добавил, что президент США Джо Байден лжёт и замалчивает правду о том, что подрыв «Северных потоков» произошёл по его распоряжению. По мнению Херша, Вашингтон осуществил диверсию, исходя из собственных политических соображений.

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».