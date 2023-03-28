Захарова: расследование инцидента на «Северных потоках» создаёт угрозу для Вашингтона

Расследование по «Северным потокам» Вашингтону не нужно, так как «появление правды» создаёт для него угрозу.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это расследование не только не нужно Соединённым Штатам Америки и всем тем, кого они себе вписали в пособники, оно им будет вредить, оно будет им наносить прямой вред», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Захарова отметила, что расследование «создаёт угрозу появления правды».

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.