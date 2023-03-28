Захарова: расследование инцидента на «Северных потоках» создаёт угрозу для Вашингтона

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Расследование по «Северным потокам» Вашингтону не нужно, так как «появление правды» создаёт для него угрозу.
Захарова: расследование инцидента на «Северных потоках» создаёт угрозу для Вашингтона
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это расследование не только не нужно Соединённым Штатам Америки и всем тем, кого они себе вписали в пособники, оно им будет вредить, оно будет им наносить прямой вред», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Захарова отметила, что расследование «создаёт угрозу появления правды».

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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