Захарова: расследование инцидента на «Северных потоках» создаёт угрозу для Вашингтона
- globallookpress.com
- © MFA Russia
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это расследование не только не нужно Соединённым Штатам Америки и всем тем, кого они себе вписали в пособники, оно им будет вредить, оно будет им наносить прямой вред», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
Захарова отметила, что расследование «создаёт угрозу появления правды».
27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.