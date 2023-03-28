В Кремле заявили, что сожалеют об отказе ООН от резолюции по «Северным потокам»

Российские власти сожалеют об отказе СБ ООН от резолюции по «Северным потокам».

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно же, с сожалением, с сожалением», — заявил он.

Песков отметил, что все должны быть заинтересованы найти заказчиков и исполнителей теракта.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции по «Северным потокам».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.