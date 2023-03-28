Полянский: Запад давил на членов СБ при голосовании за резолюцию по «Северным потокам»

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Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции по «Северным потокам», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что воздержавшиеся страны, которые не относятся к западному лагерю, боялись открыто поддержать Россию.

«Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнёров», — цитирует РИА Новости Полянского.

По его словам, западные страны дали понять, что не заинтересованы в поддержке российской позиции на голосовании.

 27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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