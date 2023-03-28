Полянский: Запад давил на членов СБ при голосовании за резолюцию по «Северным потокам»
Он отметил, что воздержавшиеся страны, которые не относятся к западному лагерю, боялись открыто поддержать Россию.
«Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнёров», — цитирует РИА Новости Полянского.
По его словам, западные страны дали понять, что не заинтересованы в поддержке российской позиции на голосовании.
27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».
Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.