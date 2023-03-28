Небензя: Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»
«Думаю, достаточно», — приводит РИА Новости ответ Небензи на вопрос, планирует ли российская сторона снова выдвигать подобные инициативы.
Он отметил, что прошедшее голосование раскрыло истинное отношение к данному вопросу.
27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».
Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.