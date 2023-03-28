Херш заявил, что не удивлён отказом СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам»
«Конечно. Зачем им это? Чего вы ещё от них ожидали?» — цитирует РИА Новости Херша.
Он отметил, что новостью стало бы противоположное решение Совбеза.
«С Бразилией интересно получилось», — добавил журналист.
27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».
Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.