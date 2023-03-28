КНР заподозрила ряд стран СБ ООН в желании что-то скрыть по теракту на «Северных потоках»

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Страны СБ ООН, которые не поддержали российско-китайский проект резолюции о международном расследовании теракта на «Северных потоках», что-то скрывают, заявил зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.

По его словам, некоторые страны указывали на то, что необоснованные обвинения предопределяют итоги следственных действий.

Он отметил, что расследование в ООН является наиболее подходящим способом расследования.

«По крайней мере, если эти страны блокируют разрешение Советом международного расследования, то это вызывает сомнения относительно того, что они что-то скрывают», — приводит РИА Новости слова Шуана.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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