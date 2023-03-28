КНР заподозрила ряд стран СБ ООН в желании что-то скрыть по теракту на «Северных потоках»
По его словам, некоторые страны указывали на то, что необоснованные обвинения предопределяют итоги следственных действий.
Он отметил, что расследование в ООН является наиболее подходящим способом расследования.
«По крайней мере, если эти страны блокируют разрешение Советом международного расследования, то это вызывает сомнения относительно того, что они что-то скрывают», — приводит РИА Новости слова Шуана.
27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».
Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.