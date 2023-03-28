В КНР выразили надежду на международное расследование диверсии на «Северных потоках»

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Китай надеется на проведение международного расследования терактов на «Северных потоках», заявил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан.

«Китай надеется, что это международное расследование состоится и как можно скорее будут представлены результаты», — приводит РИА Новости слова дипломата на заседании СБ ООН.

Он отметил, что следственные действия необходимо проводить как можно быстрее, иначе сбор доказательств будет становиться всё более сложным.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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