Зампостпреда Китая: Пекин сожалеет в связи с непринятием СБ ООН резолюции по «Северным потокам»

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Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Пекин сожалеет в связи с непринятием СБ ООН резолюции по расследованию взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Китай сожалеет о результатах только что завершившегося голосования по проекту резолюции о трубопроводе «Северный поток», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что проведение международного расследования под эгидой всемирной организации может сыграть координирующую роль между различными расследованиями, проводимыми на национальном уровне.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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