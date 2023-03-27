Небензя: Россия сделает выводы по итогам голосования СБ по резолюции о «Северных потоках»

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Российский постпред при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования Совета Безопасности ООН по проекту российской резолюции о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Нужные выводы мы для себя сделаем», — цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что все причастные к теракту на трубопроводах будут выявлены, а все подробности произошедшего — раскрыты.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию.

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