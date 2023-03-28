«Не дать замотать тему»: в Кремле заявили, что продолжат настаивать на международном расследовании по «Северным потокам»

Россия не даст возможность «замотать» тему о международном расследовании подрывов «Северных потоков», заявил Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле с сожалением отнеслись к решению членов Совбеза ООН не поддерживать соответствующую резолюцию, разработанную РФ и КНР. В МИД Китая также выразили сожаление в связи с решением Совбеза ООН и указали, что документ представляет собой «значимую опцию по поиску правды». В постпредстве России при ООН предположили, что теперь странам, проводящим расследование, будет «сложнее делать вид, что всё нормально».

В Кремле с сожалением относятся к решению Совета безопасности ООН не поддерживать российско-китайскую резолюцию о международном расследовании подрывов «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта. Мы считаем это чрезвычайно важным, мы сожалеем в связи с тем, что инициатива не прошла, но, безусловно, российская сторона продолжит идти по тому, чтобы не дать замотать эту тему», — сказал Песков.

По его словам, Москва продолжит делать всё, «чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать такое международное расследование».

Накануне официальный представитель Кремля указывал, что Запад предпринимает все меры для того, чтобы «замотать» и «заглушить» тему подрыва «Северных потоков», чтобы её не было на повестке дня.

В Китае также выразили сожаление из-за того, что документ не был утверждён Совбезом ООН.

«Резолюция, предложенная Россией, представляет из себя значимую опцию по поиску правды, Китай сожалеет, что она не была принята», — заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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Вечером 27 марта в Совбезе ООН прошло голосование по российско-китайской резолюции о международном расследовании подрывов «Северных потоков». Против документа никто не голосовал. Воздержались при голосовании: Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.

Россия, КНР и Бразилия проголосовали за резолюцию.

«Сегодняшнее голосование со всей очевидностью подтвердило, что наши бывшие западные партнёры считают, что им все может сойти с рук. В самом неприглядном виде предстала также сохраняющаяся западная «круговая порука» в СБ, не позволяющая ему выполнять возложенные на него функции», — сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, российская сторона сделает нужные для себя выводы.

«Уверены, что более подробные факты ещё всплывут, и все причастные к диверсии против «Северного потока» будут выявлены, а все подробности этого преступления — раскрыты. Этого не избежать», — добавил дипломат.

Также по теме «Оценить масштаб угроз»: как Россия добивается расследования теракта на «Северных потоках» В Совете Безопасности ООН на понедельник, 27 марта, запланировано голосование по проекту российской резолюции о проведении...

Позднее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что, несмотря на результат, российская сторона довольна ситуацией, поскольку страны Запада не решились голосовать «против» этой резолюции.

«Уверен, что к этой теме мы в Совбезе ещё вернёмся и вообще, благодаря нашим с китайцами усилиям, она имеет все шансы прочно «прописаться» на площадке СБ. И Копенгагену, Стокгольму и Берлину будет теперь сложнее делать вид, что всё идёт нормально — о ходе своих расследований им придется так или иначе отчитываться Совбезу», — написал он в своём Telegram-канале.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что расследование подрыва «Северных потоков» не нужно США и всем тем, кого они вписали себе в пособники.

«Оно им будет вредить, оно будет им наносить прямой вред, оно создаёт угрозу того, что действительно важно для всех, а именно — появление правды», — сказала она в эфире «Соловьёв LIVE».

В свою очередь, глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал, что Россия продолжит добиваться объективного расследования диверсии, чтобы ее организаторы понесли заслуженное наказание.

«Результат более чем показателен и говорит сам за себя. США и их европейские сателлиты намерены сделать все, чтобы не допустить независимого расследования этого беспрецедентного международного теракта. Есть русская пословица: «На воре и шапка горит». Здесь принцип тот же», — написал он в своём Telegram-канале.