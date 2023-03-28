МИД Китая выразил надежду на скорейший прогресс в расследовании ЧП на «Северных потоках»
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- © Danish Defense Ministry/XinHua
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китай надеется на скорейшее достижение прогресса в соответствующем расследовании, чтобы правда как можно скорее была раскрыта миру, а виновные привлечены к ответственности», — цитирует её РИА Новости.
27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.