МИД Китая выразил надежду на скорейший прогресс в расследовании ЧП на «Северных потоках»

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Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на «Северных потоках», чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны.
МИД Китая выразил надежду на скорейший прогресс в расследовании ЧП на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Danish Defense Ministry/XinHua

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай надеется на скорейшее достижение прогресса в соответствующем расследовании, чтобы правда как можно скорее была раскрыта миру, а виновные привлечены к ответственности», — цитирует её РИА Новости.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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