«Оценить масштаб угроз»: как Россия добивается расследования теракта на «Северных потоках»

В Совете Безопасности ООН на понедельник, 27 марта, запланировано голосование по проекту российской резолюции о проведении расследования терактов на «Северных потоках». Соавтором документа выступил Китай. Москва и Пекин пытаются добиться непредвзятого выяснения обстоятельств случившегося на газопроводах в сентябре 2022 года. По словам опрошенных RT экспертов, эти усилия могут быть подкреплены разработкой международной конвенции по защите подводных трубопроводов, которая не позволит Вашингтону снять с повестки дня ответственность за теракт на магистрали в Балтийском море.

В понедельник, 27 марта, в Совете Безопасности ООН состоится голосование по проекту российской резолюции о проведении расследования терактов на «Северных потоках». Как заявил ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, соавторами документа выступили специалисты из КНР, к ним могут присоединиться и представители других стран.

«Мы добросовестно... провели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнёров», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Дипломат отметил, что представители западных государств в эту работу «демонстративно не включались», утверждая, что «международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии».

В связи с этим Полянский напомнил, что Россия распространила в ООН переписку с властями Дании, Швеции и Германии. Из её содержания следует, что «утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», заявил Полянский.

По словам опрошенных RT экспертов, Москва пытается добиться объективного расследования обстоятельств теракта на «Северных потоках». Это стремление разделяет Китай, а в будущем оно может найти поддержку дружественных и нейтральных стран, особенно крупных экспортёров или импортёров энергоресурсов.

«Конечно, Китаю интересно, что конкретно произошло на «Северных потоках». Пекин, как один из крупнейших в мире покупатель энергоресурсов, в том числе российских, заинтересован в безопасности инфраструктуры поставок газа и нефти», — заявил в беседе с RT директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ, политолог Вячеслав Кулагин.

По словам эксперта, поддерживая Россию в расследовании взрывов на «Северных потоках», КНР рассчитывает понять мотивы стран-агрессоров, оценить масштаб угроз, который от них исходит. По этой причине он сотрудничает с Москвой, в том числе на площадках ООН.

«Очевидно, что западные члены Совбеза (США, Великобритания, Франция. — RT) отвергнут резолюцию по международному расследованию. Тем не менее усилия России и Китая нельзя назвать напрасными. Если западные страны проголосуют против документа, всему миру станет понятно, какие государства опасаются запуска нормального, непредвзятого расследования под эгидой ООН, опасаются того, что общественность узнает правду», — пояснил Кулагин.

Постпред России при ООН Василий Небензя

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В комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напомнил, что в феврале Китай призвал Вашингтон предоставить развёрнутые объяснения по информации, которую опубликовал американский журналист-расследователь Сеймур Херш, лауреат Пулицеровской премии.

«Китай поддерживает Москву в стремлении внести ясность в ситуацию, показать, кто не заинтересован в расследовании. Резолюция, которая появится в Совбезе ООН, — это... стройный документ, где, по всей видимости, будет прописан механизм выяснения всех обстоятельств теракта на СП и предотвращения возможных рисков», — сказал Оленченко.

«Обтекаемый ответ»

Напомним, в недавнем интервью телеканалу «Россия 24» российский лидер Владимир Путин согласился с выводами Сеймура Херша о том, что диверсию на «Северных потоках» организовали спецслужбы США. Вашингтон свою ответственность по-прежнему отрицает.

Кроме того, президент России рассказал, что уже после теракта в исключительной экономической зоне Дании по разрешению властей королевства специалисты «Газпрома» обнаружили подозрительный предмет. Изучив полученные данные, российские взрывотехники предположили, что в поле зрения попала антенна, предназначенная для приёма сигнала о подрыве.

«Мы, получив эту информацию, по-честному, как и положено, переговорили с датскими властями и предложили им сразу же, немедленно, совместно и с привлечением международных экспертов обследовать этот участок, полагая, что там может быть заложено ещё одно взрывное устройство, которое по каким-то причинам не взорвалось», — сообщил Путин.

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Однако, по словам главы государства, Москва получила от Копенгагена «обтекаемый ответ», смысл которого сводился к тому, что Дания в услугах РФ не нуждается. После этого российская дипломатия вынесла данную ситуацию на обсуждение в ООН.

«И вот совсем недавно, в четверг, по-моему, мы получили ответ от датских властей в виде уже дипломатических нот, где сказано, что они обследовали этот предмет. Они (датские власти. — RT) считают, что он не взрывоопасный. Я думаю, что им нужно было бы почестнее сказать, что он уже не взрывоопасный», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва не может достоверно знать о назначении подозрительного объекта на трубопроводе, так как не была допущена к его детальному изучению.

С разрешения Копенгагена в подъёме объекта, найденного на газопроводе «Северный поток», будет участвовать зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG. Правда, о сроках этой операции Датское энергетическое агентство не сообщает.

«Зоны ответственности»

По словам экспертов, тема ответственности США вряд ли сойдёт с повестки дня. Более того, она может получить продолжение в случае начала разработки международной конвенции по защите подводных трубопроводов — 26 марта с таким предложением выступил вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Константин Косачёв.

«С моей точки зрения, закономерным юридическим итогом произошедшего (причём независимо от того, удастся ли добиться международного расследования) должна стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Последствия взрыва на «Северных потоках»

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© Swedish Coast Guard / Handout/Anadolu Agency

По мнению Косачёва, в международной конвенции необходимо отразить актуальные вопросы правового режима подводных трубопроводов, установить «зоны ответственности» государств, через территории и морские пространства которых проходит трасса трубопровода.

«Во-вторых, объявить в рамках конвенции наказуемым преступлением повреждение трубопроводов. В-третьих, предусмотреть нормы о порядке создания и функционирования международной следственной комиссии в случае, когда такое преступление кем-либо совершено», — подчеркнул Косачёв.

Сенатор напомнил, что с конца XIX века в мире действует Конвенция по защите подводных телеграфных кабелей. По его словам, данный документ является хорошей иллюстрацией сотрудничества государств, «когда есть общее понимание и заинтересованность в решении проблемы совместно».

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Как пояснил Вячеслав Кулагин, идея разработки международной конвенции по защите морских трубопроводов имеет определённый смысл, но нуждается в тщательной «юридической проработке».

«Диверсия на морском трубопроводе — это само по себе событие экстраординарное, в мировой практике такого не было. Это уже теракт, уже преступление, уже нарушение международного права. Если принимать конвенцию, то она непременно должна затрагивать и объекты прибрежной инфраструктуры, например завод СПГ и портовые сооружения», — сказал Кулагин.

Как подчеркнул эксперт, крайне важно прописать зоны ответственности за безопасность трубопроводов, о которых как раз говорит Косачёв, и механизм компенсации ущерба для пострадавшей стороны.

«Инцидент на «Северных потоках» действительно способен стать прецедентом, на основе которого можно разработать конвенцию по защите трубопроводов. Мы видим как Дания попросту проигнорировала совершенно ненормальное событие в своих территориальных водах, не обеспечила России доступ к месту инцидента, хотя прежде всего пострадала Россия, а сама Дания должна была обеспечивать охрану участка трубопровода в своих водах», — отметил Кулагин.

Тем не менее первоочередной целью усилий Москвы, Пекина и дружественных РФ стран, полагает эксперт, должно оставаться непредвзятое расследование взрывов на СП. Только оно положит конец многочисленным спекуляциям в западных СМИ о якобы причастности РФ к теракту или действиях «неких диверсантов-добровольцев».

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«Последнее время в зарубежных СМИ появилось много совершенно нелепой информации по инциденту. Любому специалисту очевидно, что теракт на «Северных потоках» — это результат спецоперации с участием нескольких стран, которые владели проектной документацией, чётко знали, куда ставить взрывчатку, имели для этого всё необходимое и преследовали конкретные политические и экономические цели», — подчеркнул Кулагин.

В свою очередь, Владимир Оленченко считает, что подготовка международной конвенции поддержит усилия российской и китайской дипломатий в области расследования инцидента на «Северных потоках».

«Идея международной конвенции является жизнеспособной. У большинства стран есть основания и мотивы, чтобы поддержать документ, который гарантировал бы защиту подводных коммуникаций. Кроме того, разработка международной конвенции, как я полагаю, не позволит США уйти от темы ответственности за теракт на «Северных потоках» с помощью вбросов в СМИ», — резюмировал Оленченко.