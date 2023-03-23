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КНР стала соавтором российской резолюции о расследовании теракта на «Северных потоках»

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Китай стал соавтором российского проекта резолюции о международном расследовании терактов на «Северных потоках», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
КНР стала соавтором российской резолюции о расследовании теракта на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru
  • © Henglein and Steets

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что экспертная работа над текстом велась в течение месяца.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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