КНР стала соавтором российской резолюции о расследовании теракта на «Северных потоках»

Китай стал соавтором российского проекта резолюции о международном расследовании терактов на «Северных потоках», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что экспертная работа над текстом велась в течение месяца.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.