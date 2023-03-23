Голосование в СБ ООН по резолюции России о расследовании подрыва СП пройдёт 27 марта

Голосование в Совбезе ООН по резолюции России с призывом создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках» пройдёт 27 марта.

Об этом сообщило постоянное представительство России при ООН.

«Голосование пройдёт 27 марта», — сообщила дипмиссия.

Само заседание начнётся в 22:00 мск.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.