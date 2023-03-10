В ЕП подняли вопрос компенсации ущерба от последствий взрывов на «Северных потоках»

Итальянский европарламентарий Пьерникола Педичини напомнил о расследовании журналиста Сеймура Херша, в котором утверждается, что ко взрывам на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны США и Норвегия. На этом фоне он допустил, что со сторон, которых признают виновными в содеянном, можно было бы потребовать возмещения ущерба. С обращением парламентария к Еврокомиссии, содержащим такую идею, ознакомился RT.

«Планирует ли Еврокомиссия потребовать компенсации причинённого гражданам Европы ущерба после того, как будет доказана ответственность (упомянутых сторон за саботаж. — RT)?» — уточнил Педичини.

Вместе с тем он поинтересовался у ЕК, могут ли её представители сообщить, как экономические и экологические последствия диверсий на «Северных потоках» вместе с вызванным ими резким ростом цен на газ сказываются на жителях Европы.

Ранее испанский европарламентарий Ману Пинеда спросил у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, какие меры ЕС принимает в ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».

ЧП на трёх нитках системы газопроводов произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве видят «глухую стену нежелания» разбираться с произошедшим терактом.

В марте в западных СМИ вышла серия материалов, в которых поднимается версия, что за диверсией на газопроводах могла стоять некая «проукраинская группировка».