В ЕП подняли вопрос компенсации ущерба от последствий взрывов на «Северных потоках»
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«Планирует ли Еврокомиссия потребовать компенсации причинённого гражданам Европы ущерба после того, как будет доказана ответственность (упомянутых сторон за саботаж. — RT)?» — уточнил Педичини.
Вместе с тем он поинтересовался у ЕК, могут ли её представители сообщить, как экономические и экологические последствия диверсий на «Северных потоках» вместе с вызванным ими резким ростом цен на газ сказываются на жителях Европы.
Ранее испанский европарламентарий Ману Пинеда спросил у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, какие меры ЕС принимает в ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».
ЧП на трёх нитках системы газопроводов произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве видят «глухую стену нежелания» разбираться с произошедшим терактом.
В марте в западных СМИ вышла серия материалов, в которых поднимается версия, что за диверсией на газопроводах могла стоять некая «проукраинская группировка».