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WSJ: Бёрнс и Салливан допускали, что за терактом на «Северных потоках» стоит Украина

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Глава ЦРУ Уильям Бёрнс и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допускали, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут стоять граждане Украины, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на статью, Бёрнс и Салливан в октябре прошлого года (через месяц после взрывов) не исключали причастности Украины к диверсии.

При этом издание отмечает, что германские власти, которые ведут национальное расследование взрывов, уже к февралю текущего года почти исключили причастность России к инциденту.

Кроме того, газета передавал, что ЦРУ летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на газопроводах.

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