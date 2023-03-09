WSJ: Бёрнс и Салливан допускали, что за терактом на «Северных потоках» стоит Украина
Как пишет РИА Новости со ссылкой на статью, Бёрнс и Салливан в октябре прошлого года (через месяц после взрывов) не исключали причастности Украины к диверсии.
При этом издание отмечает, что германские власти, которые ведут национальное расследование взрывов, уже к февралю текущего года почти исключили причастность России к инциденту.
Кроме того, газета передавал, что ЦРУ летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на газопроводах.