Times: ВМС Дании и Швеции патрулировали возле «Северных потоков» за четыре дня до диверсий

Корабли Военно-морских сил Дании и Швеции патрулировали возле «Северных потоков» за четыре дня до диверсий на трубопроводах.

Об этом пишет газета The Times.

По её данным, необычная активность военных двух стран может быть связана с тем, что возле острова Борнхольм, рядом с которым проложены трубопроводы, могла находиться подлодка либо судно с выключенным транспондером.

Также в статье говорится, что 21 сентября датский патрульный корабль P524 Nymfen, находясь в дальнем районе Балтийского моря, отключил транспондер на несколько часов.

Отмечается, что в это же время в этот район направлялись шведский корвет и разведывательный самолёт.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на «Северных потоках».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не ожидает прозрачности от расследований Запада по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его мнению, западные страны с нелёгким испугом восприняли «первую порцию» расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к диверсии на трубопроводах.

Взрывы на нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.