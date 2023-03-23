Узнать больше

Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на «Северных потоках».
Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

«Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счёте основной бенефициар — это Соединённые Штаты Америки», — сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Ранее Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого профессионального расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Взрывы на нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

По мнению президента России Владимира Путина, Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы поставлять свой сжиженный природный газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить