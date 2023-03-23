Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на «Северных потоках».

«Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счёте основной бенефициар — это Соединённые Штаты Америки», — сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Ранее Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого профессионального расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Взрывы на нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

По мнению президента России Владимира Путина, Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы поставлять свой сжиженный природный газ.