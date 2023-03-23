Лавров не ожидает прозрачности от расследований Запада по взрывам на «Северных потоках»

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что не ожидает прозрачности от расследований Запада по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».