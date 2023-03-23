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Лавров не ожидает прозрачности от расследований Запада по взрывам на «Северных потоках»

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что не ожидает прозрачности от расследований Запада по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Не ожидаю ни транспарентности расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами», — заявил министр.

По его мнению, «скорее всего, дело закончится чем-то вроде хайли лайкли» (весьма вероятно).

Также Лавров заявил, что поведение Соединённых Штатов в ситуации с «Северными потоками» напоминает панический страх.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на «Северных потоках».

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