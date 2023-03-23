Лавров не ожидает прозрачности от расследований Запада по взрывам на «Северных потоках»
«Не ожидаю ни транспарентности расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами», — заявил министр.
По его мнению, «скорее всего, дело закончится чем-то вроде хайли лайкли» (весьма вероятно).
Также Лавров заявил, что поведение Соединённых Штатов в ситуации с «Северными потоками» напоминает панический страх.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на «Северных потоках».