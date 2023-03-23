Лавров: поведение США в ситуации с «Северными потоками» напоминает панический страх

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента RT, заявил, что поведение Соединённых Штатов в ситуации с «Северными потоками» напоминает панический страх.

Он отметил, что американская сторона среагировала очень нервно на внесение Россией проекта резолюции в Совбез ООН с просьбой к Генсекретарю ООН организовать беспристрастное, объективное, транспарентное расследование подрывов трубопроводов.

По его словам, поведение США напоминает панический страх. Лавров рассказал, что представители США начали сколачивать вместе со своими союзниками группу стран, которые, как они ожидают, проголосуют против резолюции России.

По его мнению, западные страны с нелёгким испугом восприняли «первую порцию» расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к диверсии на трубопроводах.

«Они не нашли ничего лучше, чем сначала попытаться проигнорировать эти материалы, затем назвать их нонсенсом и затем изобрести какую-то очень несуразную и неуклюжую версию о каких-то террористах-одиночках», — заявил Лавров.

Он добавил, что серьёзные специалисты разбили эту версию в пух и прах, никто в неё не верит.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на «Северных потоках».