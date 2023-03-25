Проект резолюции России в СБ ООН призывает к сотрудничеству в расследовании «Севпотока»
- РИА Новости
«...призывает государства — члены Организации Объединённых Наций, в том числе те, которые проводят свои соответствующие национальные расследования, в полной мере сотрудничать и обмениваться информацией с комиссией», — приводит текст документа РИА Новости.
Согласно резолюции, Генсеку ООН предлагается создать независимую международную комиссию по расследованию для проведения всеобъемлющего расследования и поиска причастных к диверсии.
Голосование по документу назначено на 27 марта.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.
Американская администрация в конце 2021 года уже рассматривала подрыв «Северных потоков», тогда советник президента США Джейк Салливан связывался с исполнителями теракта, рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.