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Проект резолюции России в СБ ООН призывает к сотрудничеству в расследовании «Севпотока»

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Проект российской резолюции в СБ ООН призывает все страны — члены организации, в том числе Данию, Швецию и ФРГ, к сотрудничеству с комиссией ООН в расследовании инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
Проект резолюции России в СБ ООН призывает к сотрудничеству в расследовании «Севпотока»
  • РИА Новости

«...призывает государства — члены Организации Объединённых Наций, в том числе те, которые проводят свои соответствующие национальные расследования, в полной мере сотрудничать и обмениваться информацией с комиссией», — приводит текст документа РИА Новости.

Согласно резолюции, Генсеку ООН предлагается создать независимую международную комиссию по расследованию для проведения всеобъемлющего расследования и поиска причастных к диверсии.

Голосование по документу назначено на 27 марта.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами, что за нападениями стоят спецслужбы США.

Американская администрация в конце 2021 года уже рассматривала подрыв «Северных потоков», тогда советник президента США Джейк Салливан связывался с исполнителями теракта, рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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