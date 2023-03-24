Дания получила согласие Nord Stream 2 AG на участие в подъёме объекта у газопровода СП
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- © The Swedish Coast Guard/XinHua
Агентство отмечает, что у датского ведомства сейчас нет данных о сроках операции по подъёму этого объекта.
Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению предмета, обнаруженного рядом с газопроводом.
СМИ писали, что найденный на газопроводе «Северный поток» объект, по всей видимости, находился там уже давно.
Как отметили в Кремле, критически важно выяснить, что это за объект и относится ли он к теракту на трубопроводах.