Jyllands-Posten: найденный на «Северных потоках» объект мог находиться там давно

Найденный на газопроводе «Северный поток» объект, по всей видимости, находился там уже давно.

Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten со ссылкой на экспертов и документы датских властей.

«Объект, недавно найденный на газопроводе Nord Stream, является заросшим. Это следует из переписки между датскими властями. То, что объект зарос, может быть признаком того, что артефакт долгое время находился в море», — сообщает издание.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».