Путин: «Газпром» обследовал места взрывов на «Северных потоках»

Президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».

По его словам, об этом доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Сегодня Миллер доложил с утра, что обследовали. Допустили, кстати, «Газпром» к обследованию места взрыва», — сказал Путин журналистам.

По его словам, были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной.

«Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — добавил он.

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

27 октября зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.

Шведская газета Expressen показала кадры разрушенного вследствие взрыва участка «Северного потока».