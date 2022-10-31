Путин: «Газпром» обследовал места взрывов на «Северных потоках»
По его словам, об этом доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Сегодня Миллер доложил с утра, что обследовали. Допустили, кстати, «Газпром» к обследованию места взрыва», — сказал Путин журналистам.
По его словам, были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной.
«Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — добавил он.
26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
27 октября зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.
Шведская газета Expressen показала кадры разрушенного вследствие взрыва участка «Северного потока».