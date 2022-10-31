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Путин: «Газпром» обследовал места взрывов на «Северных потоках»

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Президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».

По его словам, об этом доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Сегодня Миллер доложил с утра, что обследовали. Допустили, кстати, «Газпром» к обследованию места взрыва», — сказал Путин журналистам.

По его словам, были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной.

«Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — добавил он.

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

27 октября зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.

Шведская газета Expressen показала кадры разрушенного вследствие взрыва участка «Северного потока».

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