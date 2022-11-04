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Посол: диверсия на «Северных потоках» направлена на разрыв энергетических связей с Россией

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ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были направлены на то, чтобы окончательно разорвать взаимовыгодные энергетические связи Европы с Россией.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Совершенно очевидно, что диверсия была направлена на окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией», — написал он в статье для National Interest.

Антонов назвал ЧП на «Северных потоках» чрезвычайно опасным прецедентом, «поскольку под угрозой оказывается любой критически значимый объект, где бы он ни находился».

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».

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