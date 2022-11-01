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Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках»

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».
Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Официальных бумаг нет ещё пока. Ещё идут обследования», — цитирует его ТАСС.

По его словам, специалисты докладывают руководству «Газпрома» все данные с мест ЧП.

«Думаю, что информация какая-то есть, но я не могу вам сказать, потому что работа идёт каждый день, они только приступили к работе», — добавил вице-премьер.

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Позднее шведская газета Expressen показала кадры разрушенного вследствие взрыва участка «Северного потока».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».

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