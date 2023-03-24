Песков назвал позитивным приглашение Nord Stream 2 к подъёму обнаруженного в Дании объекта
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«Ну, давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять, пока, безусловно, наверное, это всё-таки позитивная новость», — сказал он.
По его словам, критически важно выяснить, что это за объект, относится ли он к теракту на трубопроводах, и продолжить расследование.
Также Песков заявил, что «судя по всему» этот объект имеет отношение к теракту.
Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению предмета, обнаруженного рядом с газопроводом.
СМИ писали, что найденный на газопроводе «Северный поток» объект, по всей видимости, находился там уже давно.