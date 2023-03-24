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Песков назвал позитивным приглашение Nord Stream 2 к подъёму обнаруженного в Дании объекта 

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал позитивным приглашение оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — к подъёму обнаруженного возле трубопровода в Дании объекта.
Песков назвал позитивным приглашение Nord Stream 2 к подъёму обнаруженного в Дании объекта 
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Ну, давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять, пока, безусловно, наверное, это всё-таки позитивная новость», — сказал он.

По его словам, критически важно выяснить, что это за объект, относится ли он к теракту на трубопроводах, и продолжить расследование.

Также Песков заявил, что «судя по всему» этот объект имеет отношение к теракту.

Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению предмета, обнаруженного рядом с газопроводом.

СМИ писали, что найденный на газопроводе «Северный поток» объект, по всей видимости, находился там уже давно.

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