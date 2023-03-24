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Дания пригласила Nord Stream принять участие в подъёме объекта, найденного у газопровода

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Датское энергетическое агентство пригласило оператора «Северного потока» — компанию Nord Stream 2 AG — принять участие в операции по извлечению предмета, обнаруженного рядом с газопроводом.

Об этом говорится на сайте агентства.

«Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», — говорится в релизе.

Ранее СМИ писали, что найденный на газопроводе «Северный поток» объект, по всей видимости, находился там уже давно.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал неконструктивной позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на «Северных потоках».

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