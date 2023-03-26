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Сенатор Косачёв заявил, что надо разработать конвенцию по защите подводных трубопроводов

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что закономерным итогом теракта на «Северных потоках» должны стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов.
Сенатор Косачёв заявил, что надо разработать конвенцию по защите подводных трубопроводов
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В своём Telegram-канале он написал, что закономерным юридическим итогом инцидента должны стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов.

«Такой конвенции нет, а значит, имеет место пробел в международном праве, который необходимо как можно скорее восполнить», — заявил Косачёв.

24 марта компания Nord Stream 2 AG согласилась участвовать в операции по подъёму объекта, найденного вблизи трубопровода «Северный поток — 2».

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